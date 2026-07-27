Ucraina, proseguono gli scontri. Zelensky va da Burnham

Notizia in breve

Il presidente ucraino si è recato a Londra, incontrando il nuovo primo ministro britannico. Nel frattempo, gli scontri tra forze ucraine e russe proseguono con raid incrociati nella regione. La visita di Zelensky rappresenta il primo incontro tra un leader ucraino e il nuovo governo britannico. La situazione militare sul territorio rimane tesa, con combattimenti ancora in corso tra le parti coinvolte.