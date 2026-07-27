Ucraina proseguono gli scontri Zelensky va da Burnham
Il presidente ucraino si è recato a Londra, incontrando il nuovo primo ministro britannico. Nel frattempo, gli scontri tra forze ucraine e russe proseguono con raid incrociati nella regione. La visita di Zelensky rappresenta il primo incontro tra un leader ucraino e il nuovo governo britannico. La situazione militare sul territorio rimane tesa, con combattimenti ancora in corso tra le parti coinvolte.
Mentre la guerra in Ucraina continua con raid incrociati, Zelensky arriva a Londra, primo leader straniero ricevuto dal nuovo premier britannico Burnham. Da Mosca rilanciano: “siamo disposti a una soluzione diplomatica”. Servizio di Antonio Soviero RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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