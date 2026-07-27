Nelle ultime ore, l’esercito russo ha lanciato attacchi in diverse aree della regione di Donetsk, provocando la morte di quattro civili e il ferimento di 18 persone, tra cui un bambino di 11 mesi. Le esplosioni hanno interessato diversi centri abitati, senza segnalare vittime tra le forze militari o danni strutturali specifici. La regione continua a essere teatro di scontri e bombardamenti, con un bilancio di vittime civili in aumento.

Prosegue l’offensiva russa nell’est dell’ Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno colpito diversi centri abitati della regione di Donetsk, provocando la morte di quattro civili e il ferimento di altre 18 persone, tra cui un bambino di appena 11 mesi. Lo riferisce il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda, citando le autorità locali. Colpiti diversi centri della regione di Donetsk. Tra le località interessate dagli attacchi figura Kramatorsk, dove dall’inizio della giornata sono rimaste ferite sei persone a seguito dei bombardamenti russi. L’esercito di Mosca ha colpito anche Sloviansk e il villaggio di Raihorodok, nell’ambito della nuova ondata di attacchi che ha interessato la regione orientale dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Ucraina, nuovi attacchi russi nel Donetsk: quattro uccisi e 18 feriti, c’è anche un bimbo piccolo

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Ucraina, nuovi attacchi russi: almeno tre morti e decine di feriti

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Condanno con fermezza i nuovi attacchi russi che anche oggi hanno colpito l’ #Ucraina, provocando vittime e feriti e distruggendo anche la sede del Consolato onorario della Lettonia a #Slovyansk. Condanno inoltre la grave violazione dello spazio aereo x.com

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