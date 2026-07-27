Una nave iraniana è stata colpita nel Mar Caspio da un attacco aereo. La nave trasportava armi dalla Russia, secondo fonti militari. L’incidente è avvenuto in acque internazionali, senza segnalare vittime. La presenza di armi russe coinvolte nel trasporto alimenta tensioni tra i paesi coinvolti nei conflitti regionali. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata al momento.

I due conflitti che maggiormente stanno contribuendo a ridefinire gli equilibri mondiali, quello traStati Uniti ed Iran e quello tra Russia ed Ucraina, rischiano pericolosamente di incrociarsi ed espandersi. Nella giornata odierna, Kiev ha infatti lanciato un attacco contro unanave iraniana nel Mar Caspio, accusandola di star trasportandoarmidalla Russia alla Repubblica Islamica. Anche il ministro degli Esteri iranianoAbbas Araghchiha condannato il raid ucraino, specificando che quella colpita altro non era se non una “nave mercantile” di Teheran. Parlando al telefono con l’Alto Rappresentantedell’Ue Kaja Kallas, il politico ha inoltre chiesto una ferma reazione di condanna da parte dell’Europa, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e della comunità internazionale tutta nei confronti dell’attacco lanciato da Kiev. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Ucraina, Kiev colpisce nave iraniana nel Mar Caspio: ‘Trasportava armi dalla Russia’

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Ukraine Strikes Iranian Vessel in the Caspian Sea — Tehran Responds

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L’Ucraina ha attaccato una nave iraniana nel Mar CaspioSabato, una nave commerciale iraniana nel Mar Caspio è stata attaccata dall’Ucraina.

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L’ #Ucraina attacca un’imbarcazione iraniana nel Mar Caspio, un morto e un ferito. Teheran parla di nave commerciale e accusa Israele di aver istigato l’attacco per trascinare l’Europa nel conflitto. Kiev apre un fronte che non può permettersi. #Iran x.com

L'Ucraina colpisce navi iraniane nel Mar Caspio, Teheran accusa Kiev di 'atto ostile e criminale' reddit

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