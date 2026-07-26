L’Ucraina colpisce una nave iraniana nel Mar Caspio | per Kiev le due guerre sono una sola

Da it.insideover.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nave iraniana è stata colpita nel Mar Caspio, secondo fonti ucraine. Kiev sostiene che le due guerre sono collegate e ha esteso gli attacchi anche contro obiettivi iraniani. L’attacco si è verificato in acque internazionali, senza dettagli su eventuali danni o vittime. La mossa arriva dopo settimane di escalation tra le parti coinvolte nel conflitto e segna un allargamento delle operazioni militari ucraine.

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L’Ucraina alza ulteriormente l’asticella dei suoi attacchi e li estende fino al Mar Caspio e contro l’Iran, Paese accusato di sostenere l’aggressione militare russa. Nella strategia dei colpi in profondità, la notte tra il 25 e il 26 luglio ha segnato un ulteriore salto di qualità: il Servizio di Sicurezza Ucraino (Sbu), l’intelligence interna del Paese specializzatasi in questi anni in operazioni clamorose e ad alto rischio, ha annunciato l’attacco contro una nave iraniana nel Mar Caspio accusata di eludere le sanzioni internazionali e di trasportare strumentazione militare destinata a Mosca. L’Sbu ha comunicato su Telegram che l’offensiva, condotta con droni, si inseriva in una più vasta operazione di martellamento che ha contribuito a mettere nel mirino anche una motovedetta russa e un impianto petrolifero. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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