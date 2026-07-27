Joe Cole ha dichiarato che nessuno conosce il motivo per cui la sua squadra inglese non ha mai raggiunto il massimo potenziale. Nel frattempo, sui social e tra i tifosi si discute sul ruolo della squadra nella storia dei Tre Leoni, in particolare in vista della Coppa del Mondo 2026. Le discussioni si concentrano su un’altra mancata occasione in un torneo importante, alimentando un dibattito tra appassionati e commentatori sportivi.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Mentre i tifosi inglesi riflettono su un altro torneo importante mancato, la questione di dove si inserisca la squadra della Coppa del Mondo 2026 nella storia dei Tre Leoni sarà senza dubbio stata un popolare dibattito nei pub negli ultimi giorni. Mentre la squadra di Thomas Tuchel ha potuto contare su due dei migliori giocatori del pianeta, Jude Bellingham e Harry Kane, in termini di puro potere da star, l’attuale raccolto dell’Inghilterra è in qualche modo indietro rispetto alla cosiddetta Generazione d’Oro degli anni 2000. Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello hanno potuto scegliere tra una serie... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Tutti vogliono una risposta del tipo ‘questo è il motivo per cui la Generazione d’Oro non l’ha fatto’. Ma nessuno lo sa” Joe Cole sul perché la sua squadra inglese non ha mai raggiunto il proprio potenziale

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