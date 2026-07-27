Durante una partita, calciatori e arbitro sono caduti a terra per evitare le punture di uno sciame di api che aveva invaso il campo. Nessuno si è infortunato, ma tutti sono rimasti a terra per proteggersi dalle api. È stato sconsigliato sdraiarsi sul terreno come tecnica di difesa. L’episodio si è verificato senza ulteriori conseguenze.

Tutti a terra, dai calciatori all’arbitro. Non per un infortunio o per una protesta, ma per evitare le punture di uno sciame d’api che ha improvvisamente invaso il terreno di gioco. È accaduto nel pomeriggio di sabato 25 luglio allo stadio Joia da Princesa di Feira de Santana, in Brasile, durante la finale del Campionato Baiano Under 20 tra Bahia e Fluminense de Feira. Di fronte all’arrivo degli insetti, i ragazzi delle due squadre hanno reagito con prontezza, sdraiandosi sul prato nel tentativo di proteggersi. La stessa precauzione è stata adottata dalla squadra arbitrale e dagli altri professionisti presenti sul campo. Una scena decisamente insolita, che ha costretto il direttore di gara a interrompere la partita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tutti giù per terra, dai calciatori all’arbitro: terrore in campo per l’invasione di uno sciame d’api. Perché sdraiarsi non è la tecnica raccomandata

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