Durante la finale del campionato Under 20 in Brasile, uno sciame di api ha invaso il campo, costringendo l’arbitro a interrompere la partita. Giocatori di Bahia e Fluminense de Feira hanno cercato di respingere le api con oggetti e gesti. L’evento si è protratto per alcuni minuti prima che le api si allontanassero. Nessun ferito è stato segnalato. La partita è ripresa dopo l’intervento delle squadre di assistenza.

Un evento decisamente insolito, che i ragazzi di Bahia e Fluminense de Feira hanno però saputo affrontare con prontezza: durante la finale del Baiano Under 20, uno sciame d'api ha invaso il campo da gioco, costringendo l'arbitro a interrompere la partita. Per sfuggire alle punture, i calciatori si sono sdraiati per terra. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Invasione di api sul campo, arbitro e giocatori le combattono così: incredibile in Brasile!

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Finale del campionato baiano under 20 sospesa per invasione di campo. Il pericoloso non sono degli ultras scatenati, ma uno sciame di api furiose. Calciatori, arbitro e tecnici tutti sdraiati a terra ad evitare le punture. x.com

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