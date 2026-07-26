Invasione di api sul campo arbitro e giocatori le combattono così | incredibile in Brasile!

Da video.gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la finale del campionato Under 20 in Brasile, uno sciame di api ha invaso il campo, costringendo l’arbitro a interrompere la partita. Giocatori di Bahia e Fluminense de Feira hanno cercato di respingere le api con oggetti e gesti. L’evento si è protratto per alcuni minuti prima che le api si allontanassero. Nessun ferito è stato segnalato. La partita è ripresa dopo l’intervento delle squadre di assistenza.

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Un evento decisamente insolito, che i ragazzi di Bahia e Fluminense de Feira hanno però saputo affrontare con prontezza: durante la finale del Baiano Under 20, uno sciame d'api ha invaso il campo da gioco, costringendo l'arbitro a interrompere la partita. Per sfuggire alle punture, i calciatori si sono sdraiati per terra. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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