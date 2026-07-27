Turismo è l’estate di micro-vacanze

Durante agosto, si registra un aumento delle micro-vacanze in Italia, con più viaggi ma meno giorni di permanenza. I dati di Confturismo segnalano un vero e proprio boom di queste brevi escursioni estive. La tendenza riguarda soprattutto chi sceglie di fare più uscite in breve tempo, preferendo periodi più ridotti rispetto alle tradizionali vacanze prolungate. Il mese di agosto si conferma il periodo più gettonato per queste escursioni rapide.

Più viaggi, meno giorni: secondo i dati di Confturismo, è “boom” delle micro-vacanze. Agosto resta il mese preferito. Servizio di Fausto Nicastro TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Turismo, Confcommercio: estate di micro-vacanze

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