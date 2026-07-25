Boom del turismo | tre milioni di italiani in più partiranno per l’estate In crescita le micro-vacanze

Da secoloditalia.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre milioni di italiani in più partiranno in vacanza quest’estate rispetto all’anno precedente. Le micro-vacanze e le mete locali sono tra le scelte preferite, con un incremento rispetto alle stagioni passate. Dati ufficiali evidenziano un aumento delle partenze e una preferenza crescente per viaggi brevi e vicini, segnando un cambiamento nelle modalità di spostamento e destinazioni preferite.

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L’estate 2026 farà registrare circa tre milioni di partenze in più rispetto all’anno scorso e conferma il cambiamento delle abitudini di viaggio degli italiani con ferie sempre più ‘spezzettate’ e una preferenza crescente per soggiorni più brevi distribuiti nell’arco della stagione: per il 58% degli italiani, infatti, l’estate è caratterizzata da più periodi di vacanza separati (solo un quarto ha programmato un’unica vacanza estiva, prevalentemente breve), mentre il 17% non farà nessuna vacanza. A dominare la stagione saranno soprattutto le micro-vacanze: il 69% degli italiani prevede infatti uno o più brevi soggiorni, una quota superiore a quella di chi effettuerà una classica vacanza di almeno una settimana (52%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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