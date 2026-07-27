Turbo-cancro e vaccini Covid | la teoria infondata dei 400 studi

Circa 400 studi sono stati citati in un video condiviso su Facebook, proveniente da un canale Telegram frequentato da gruppi No vax e sostenitori di medicine alternative. Il contenuto afferma che i vaccini Covid sono collegati a un “turbo-cancro” e che ci sarebbero evidenze scientifiche a supporto di questa teoria. Tuttavia, non esistono studi riconosciuti che confermino tali affermazioni. La diffusione si è diffusa tra utenti di piattaforme social e gruppi di discussione online.

Diverse condivisioni Facebook riportano un reel pubblicato su un canale Telegram molto apprezzato tra complottisti, No vax e credenti in svariate medicine alternative. Si sostiene la tesi secondo cui un prestigioso scienziato avrebbe scoperto la causa del cosiddetto turbo-cancro attraverso 400 studi. Ma per sapere di cosa si tratta dobbiamo risalire al filmato integrale. Scopriamo così che l’esperto sarebbe Angus Dalgleish, noto per aver diffuso tesi infondate contro i vaccini Covid e sul Coronavirus sfuggito da un laboratorio. Ed effettivamente, secondo questa narrazione, a causare questi tumori sarebbero proprio i vaccini Covid. Per chi ha fretta. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Covid.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LOURDES RÉVÉLATIONS SUR LES INJECTIONS COVID

Notizie e thread social correlati

La teoria infondata delle “nanotecnologie” e del grafene nei vaccini Covid visibili al microscopioUn esperto italiano delle scie chimiche ha condiviso su Facebook un post che cita la dottoressa Ana Maria Mihalcea, sostenendo che nei corpi di...

Vaccini Covid, risposta immunitaria e alcune malattie croniche: la prova scientifica che il problema non è il virus, ma la risposta autoimmune che non si spegne - GLI STUDIStudi scientifici indicano che alcuni individui sviluppano dolori cronici, nebbia cognitiva e stanchezza dopo aver ricevuto il vaccino contro il...