Tunisia | trovato morto 67enne italiano indagini in corso

Il corpo di un uomo italiano di 67 anni è stato trovato morto in un appartamento a Hergla, sulla costa nord-orientale della Tunisia, nel governatorato di Sousse, a circa 120 km da Tunisi. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o su eventuali sospetti. La polizia ha avviato le verifiche del caso.

Il corpo senza vita di un cittadino italiano di 67 anni è stato ritrovato all'interno del suo appartamento a Hergla, piccolo centro sulla costa nord-orientale della Tunisia nel governatorato di Sousse, a circa 120 km a sud di Tunisi. Secondo i media nazionali, che hanno dato la notizia, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa. Le forze dell'ordine sono dunque intervenute sul posto rinvenendo il cadavere dell'uomo. I primi accertamenti avrebbero indicato che il decesso risalirebbe a circa una settimana prima del ritrovamento. Il cittadino italiano, residente stabilmente a Hergla dal 2024, sarebbe stato affetto da un cancro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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