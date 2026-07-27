L’Unione Europea ha annunciato un rafforzamento del supporto alla Tunisia nella lotta contro gli incendi boschivi, che continuano a colpire diverse zone del paese. La collaborazione tra le due parti prevede l’invio di risorse e assistenza tecnica per contenere le fiamme e proteggere le aree colpite. Nessuna data precisa è stata comunicata, né dettagli sugli aiuti concreti. La decisione arriva in un momento di criticità per le aree interessate dagli incendi.

L’Unione Europea al Fianco della Tunisia nella Lotta contro gli Incendi Boschivi. TUNISI (TUNISIA) – L’Unione Europea ha riaffermato il proprio impegno a supportare la Tunisia nella difficile lotta contro gli incendi boschivi che stanno devastando diverse aree del paese. Questo sostegno è stato reso possibile grazie all’attivazione del Meccanismo europeo di Protezione Civile, in risposta all’emergenza ambientale in corso. Intervento del Canadair Italiano. A supporto delle operazioni di spegnimento, è stato inviato un velivolo Canadair italiano, risorsa strategica del progetto rescEU-IT. Questo aereo ha un ruolo fondamentale nelle operazioni di emergenza, cordonando un’efficace risposta alla crisi incendiaria. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tunisia: l’Unione Europea rinforza il supporto nella lotta contro gli incendi boschivi.

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