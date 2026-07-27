Trump punta davvero a un terzo mandato? Per la Costituzione americana non si può

Durante una cena dei corrispondenti, Donald Trump ha lasciato intendere di voler candidarsi di nuovo alla presidenza, nonostante la Costituzione americana vieti un terzo mandato consecutivo. Le sue parole hanno alimentato le speculazioni su una possibile candidatura futura, anche se ufficialmente non ha ancora annunciato una candidatura per le prossime elezioni. La questione ha attirato l’attenzione dei media e degli analisti politici.

Donald Trump pensa davvero di candidarsi a un terzo mandato presidenziale? A parlare di questa eventualità è sembrato essere lui stesso, durante la cena dei corrispondenti della settimana scorsa. “Proprio come per la mia presidenza, la seconda volta è sempre meglio. È sempre meglio. E la terza volta sarà ancora meglio. Sto solo scherzando”, ha detto, durante il suo discorso. “Stasera, per dimostrare quanto tengo alla stampa e per salvaguardare i vostri ascolti, sono lieto di annunciare la mia intenzione – e questa è una sorta di scoop – la mia intenzione di candidarmi per un quarto mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo farò”, ha aggiunto (il fatto che abbia parlato di quarto, anziché terzo, mandato era un riferimento alla sua tesi, secondo cui le elezioni del 2020 sarebbero state truccate). 🔗 Leggi su Panorama.it

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Trump punta al terzo mandato «Voglio candidarmi alle presidenziali del 2028»

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