Gli Stati Uniti non hanno condotto raid contro obiettivi iraniani per la terza notte consecutiva. Il governo americano ha dichiarato di voler dare un'ultima possibilità alla diplomazia, pur affermando di essere pronto a intervenire nuovamente con attacchi. La situazione nello Stretto di Hormuz rimane tesa, con i tentativi diplomatici in corso per risolvere la crisi tra le due parti. Nessuna azione militare è stata ancora annunciata dopo la pausa di queste ultime notti.

Prosegue la fase di apparente tregua sul fronte tra Stati Uniti e Iran. Per la terza notte consecutiva Washington non ha effettuato nuovi bombardamenti contro obiettivi iraniani, mentre continuano i tentativi diplomatici per sbloccare la crisi nello Stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump ha spiegato di aver deciso di sospendere temporaneamente gli attacchi per concedere ai negoziati un’ultima possibilità, ma ha ribadito che gli Stati Uniti sono pronti a tornare all’azione militare qualora la diplomazia dovesse fallire. Nel frattempo resta alta la tensione in tutto il Medio Oriente. Israele ha annunciato di aver ucciso il... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Trump frena i raid sull’Iran: “Do un’ultima chance alla diplomazia, ma sono pronto a colpire ancora”

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