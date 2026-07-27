Trump e i falsi Epstein file dall’Iran | le foto create con l’IA

Su Facebook circola un’immagine in cui si vede Donald Trump con una ragazza minorenne, creata con l’intelligenza artificiale. La foto sembra un frame di un video, ma non ci sono conferme ufficiali. L’immagine è collegata a un presunto rilascio di file chiamati “Epstein File” dall’Iran, secondo alcune condivisioni online. Non ci sono prove che le immagini siano reali o che i file siano stati effettivamente rilasciati.

Diverse condivis i oni Facebook riportano una immagine in cui si vede Donald Trump assieme a una ragazza minorenne. Da come è stata confezionata l’immagine sembrerebbe un frame proveniente da un filmato in cui – per qualche ragione non meglio chiarita – l’Iran starebbe proseguendo col rilascio degli Epstein File. Come contorno, in tutto questo c’entrerebbe anche il Mossad. Si tratta in realtà di una immagine realizzata con l’ Intelligenza artificiale. Per chi ha fretta:. Il contesto. L’immagine presenta la seguente didascalia: «Iran is releasing Epstein files now! Epstein Mossad files.!!» La foto si trova spesso abbinata ad altre immagini false in cui Trump appare in atteggiamenti compromettenti assieme a Jeffrey Epstein e ad altre minorenni. 🔗 Leggi su Open.online

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The Trump Epstein Files Situation is So Bad

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