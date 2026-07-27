truffa dello smaltimento rifiuti nel sannio sequestrata ditta abusiva e conto corrente

Notizia in breve

Una ditta abusiva impegnata nello smaltimento dei rifiuti nel Sannio è stata sequestrata, insieme a un conto corrente. L’operazione segue un’indagine partita dopo diverse denunce di imprenditori vittime di truffe legate a pratiche illecite di smaltimento. Le autorità hanno eseguito il sequestro nell’ambito di un procedimento avviato a seguito di querele presentate da aziende coinvolte. Non ci sono altre persone arrestate o denunciate al momento.