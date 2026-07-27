Truffa dello smaltimento rifiuti nel Sannio sequestrata ditta abusiva e conto corrente

Da fremondoweb.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ditta abusiva impegnata nello smaltimento dei rifiuti nel Sannio è stata sequestrata, insieme a un conto corrente. L’operazione segue un’indagine partita dopo diverse denunce di imprenditori vittime di truffe legate a pratiche illecite di smaltimento. Le autorità hanno eseguito il sequestro nell’ambito di un procedimento avviato a seguito di querele presentate da aziende coinvolte. Non ci sono altre persone arrestate o denunciate al momento.

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?Il provvedimento rappresenta, allo stato, l’epilogo di un’attività di indagine avviata a seguito di presentazione di numerose querele da parte di diversi imprenditori in ordine a condotte di truffa perpetrate nei loro confronti. In particolare il titolare della ditta, privo di qualsiasi iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, adescava imprenditori bisognosi di smaltire rifiuti derivanti da attività artigianali, agricole, industriali e commerciali, stipulando numerosi contratti per il ritiro ed il trasporto di tali scarti e riuscendo a conseguire cospicui pagamenti di anticipi per prestazioni offerte ma mai eseguite ovvero eseguite in difformità della normativa ambientale in materia di gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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