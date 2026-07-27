Truffa dello smaltimento rifiuti nel Sannio sequestrata ditta abusiva e conto corrente
Una ditta abusiva impegnata nello smaltimento dei rifiuti nel Sannio è stata sequestrata, insieme a un conto corrente. L’operazione segue un’indagine partita dopo diverse denunce di imprenditori vittime di truffe legate a pratiche illecite di smaltimento. Le autorità hanno eseguito il sequestro nell’ambito di un procedimento avviato a seguito di querele presentate da aziende coinvolte. Non ci sono altre persone arrestate o denunciate al momento.
?Il provvedimento rappresenta, allo stato, l’epilogo di un’attività di indagine avviata a seguito di presentazione di numerose querele da parte di diversi imprenditori in ordine a condotte di truffa perpetrate nei loro confronti. In particolare il titolare della ditta, privo di qualsiasi iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, adescava imprenditori bisognosi di smaltire rifiuti derivanti da attività artigianali, agricole, industriali e commerciali, stipulando numerosi contratti per il ritiro ed il trasporto di tali scarti e riuscendo a conseguire cospicui pagamenti di anticipi per prestazioni offerte ma mai eseguite ovvero eseguite in difformità della normativa ambientale in materia di gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Notizie e thread social correlati
Livorno, incendio in ditta smaltimento rifiuti: asili chiusi, regolari esami maturitàUn incendio si è verificato in una ditta di smaltimento rifiuti a Livorno, in via dell’Ecologia.
L’ennesimo incendio in una ditta di smaltimento rifiuti. Fiamme a Colle Val d’Elsa, ansia nella notte: “Non si respira”Nella notte si è sviluppato un incendio presso una ditta di smaltimento rifiuti alla periferia di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena.
Temi più discussi: Anziano raggirato con lo smishing, carabinieri bloccano la transazione e salvano il bottino; Officina selvaggia: versa l'olio delle auto direttamente nella terra. Trovate tracce di roghi illeciti; Truffa dell'sms: 80enne convinto a volare a Roma, abbandonato in aeroporto e ripulito di gioielli e risparmi.
Truffa dello smaltimento rifiuti: Sequestrata ditta a BeneventoTruffa dello smaltimento rifiuti: La Guardia di Finanza di Benevento sequestra un'azienda di smaltimento: intascava anticipi per smaltimenti mai effettuati. quotidianodelsud.it
Non aveva i titoli, sequestrata azienda di smaltimento rifiuti a BeneventoUn'azienda che opera nel settore della gestione dei rifiuti con sede a Benevento, ed il relativo conto corrente aziendale, sono stati sottoposti a sequestro preventivo d'urgenza da parte della Procura ... ansa.it
Il futuro dello smaltimento rifiuti è digitale. Smetti di impazzire tra fogli di carta e timbri: scopri il nuovo FIR digitale con Eco Green! Più veloce, più sicuro, zero errori e 100% a norma di legge. Gestiamo il trasporto e lo smaltimento delle tue macerie con l facebook