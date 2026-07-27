Treviglio controlli straordinari della Polizia | 224 persone identificate e un minore denunciato per furto

A Treviglio, durante controlli straordinari, sono state identificate 224 persone e un minore è stato denunciato per furto. La Polizia di Stato ha aumentato i pattugliamenti sul territorio con due operazioni mirate a contrastare la criminalità diffusa e a garantire la sicurezza urbana. Le attività si sono svolte nel corso di una settimana, coinvolgendo forze dell’ordine per verifiche e prevenzione. Nessun dettaglio su eventuali altre irregolarità o sequestri.

Treviglio. Settimana di controlli straordinari a Treviglio, dove la Polizia di Stato ha intensificato la propria presenza sul territorio con due servizi dedicati al contrasto della criminalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza urbana. Le operazioni, coordinate dalla Questura di Bergamo e condotte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano, hanno interessato le principali aree della città. Il bilancio delle attività parla di otto posti di controllo, 224 persone identificate – tra cui 36 cittadini stranieri, sei minorenni e 34 persone con precedenti di polizia – oltre a 132 veicoli sottoposti a verifica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Treviglio, controlli straordinari: identificate 224 personeOtto posti di controllo e 132 veicoli verificati dalla polizia di Stato. Rintracciati anche un minore accusato di furto e una persona scomparsa da mesi. ecodibergamo.it

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