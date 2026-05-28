Controlli straordinari a Frosinone | 188 persone identificate e verifiche nelle zone sensibili della città

Da frosinonetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, a Frosinone, sono state identificate 188 persone durante un’operazione interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Sono state effettuate verifiche nelle zone considerate sensibili della città.

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Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio a Frosinone. Nella serata di ieri è stata effettuata un’operazione interforze che ha visto impegnati gli uomini della Polizia di Stato, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, della Guardia di Finanza e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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