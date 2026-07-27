È stato comunicato il decesso di un familiare di un noto allenatore di calcio italiano, provocando un forte dolore tra tifosi e addetti ai lavori. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio e sgomento in tutto il mondo del calcio. La famiglia e il club non hanno ancora rilasciato dettagli sulla causa o sulla data del decesso. La notizia si diffonde attraverso i canali ufficiali e le dichiarazioni dei rappresentanti dell’allenatore.

È un giorno di profonda tristezza per una delle figure più riconoscibili del calcio italiano, colpita da un lutto familiare che ha commosso tifosi, addetti ai lavori e appassionati. Attorno al tecnico si sarebbe subito raccolto un abbraccio discreto ma intenso. Messaggi, pensieri e parole di vicinanza stanno accompagnando ore difficili, mentre il mondo dello sport manifesta il proprio rispetto davanti a un dolore che va ben oltre il campo. Luciano Spalletti in lutto per la scomparsa della madre Ilva. La notizia riguarda Luciano Spalletti: è morta la madre Ilva, che aveva 93 anni. Per l’allenatore di Certaldo si tratta della perdita di una presenza centrale nella sua vita, un riferimento familiare rimasto sempre lontano dai riflettori ma profondamente presente nel suo percorso umano e professionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragico lutto per Spalletti, la notizia è appena arrivata. Dolore immenso

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