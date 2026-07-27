Lunedì mattina, un incidente mortale ha coinvolto più veicoli sull'autostrada, causando la distruzione di alcuni mezzi e il blocco temporaneo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno lavorato per estrarre le persone coinvolte e mettere in sicurezza l’area. La tratta autostradale è stata chiusa al traffico, provocando lunghe code e disagi agli automobilisti in transito.

Lunedì mattina si è aperto con un gravissimo incidente che ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione autostradale e si è concluso con un tragico bilancio. Un uomo ha perso la vita dopo un violento impatto tra il furgone che stava conducendo e un mezzo pesante, in un sinistro che ha richiesto un lungo intervento dei soccorritori e ha provocato la chiusura di alcuni importanti svincoli. L’allarme è scattato poco dopo le 7.30. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone con targa slovena condotto dalla vittima, un cittadino polacco, ha tamponato un camion finendo incastrato sotto il rimorchio del mezzo pesante. La violenza dell’urto non ha lasciato scampo all’autista, rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Tragico incidente mortale: mezzi distrutti, soccorsi sul posto: chiuso tratto autostradale, disagi

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Incidente mortale in autostrada tra Battipaglia ed Eboli

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