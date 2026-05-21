Nella mattina di oggi, un incidente grave si è verificato su un’importante autostrada italiana, provocando la morte di una persona rimasta intrappolata tra le lamiere di un veicolo coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il corpo e prestato assistenza ai feriti. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico. La circolazione sulla zona è rallentata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Ancora un grave episodio sulle principali direttrici stradali italiane, con ripercussioni immediate sulla circolazione e un intervento complesso dei soccorsi. L’urgenza di mettere in sicurezza l’area, ricostruire l’accaduto e gestire i flussi di veicoli bloccati ha portato alla chiusura di un tratto autostradale e a lunghe code in entrambe le direzioni. Pesanti disagi alla viabilità sulla tratta Torino-Piacenza, nella zona sud-orientale della provincia di Torino, per un gravissimo sinistro avvenuto oggi, giovedì 21 maggio 2026, intorno alle 13.30, nel territorio di Villafranca d’Asti. Secondo le prime informazioni, si è verificato un tamponamento tra una bisarca e un tir. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragico incidente in autostrada, morte atroce tra le lamiere. Soccorsi in azione, tratto chiuso

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MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 MORTI E OLTRE 20 FERITI. TANTI I VEICOLI COINVOLTI

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