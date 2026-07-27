Un operaio di 24 anni è deceduto nella notte nel casertano, colpito da un malore mentre si trovava nel cantiere della stazione di Vairano-Caianello a Vairano Scalo. La vittima lavorava in quel sito da alcuni mesi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è morto prima di poter essere trasportato in ospedale. La dinamica e le cause del malore sono al vaglio delle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un operaio di 24 anni, Giancarlo Palomba, è morto la scorsa notte colpito da un malore mentre era al lavoro nel cantiere della stazione di Vairano-Caianello a Vairano Scalo, in provincia di Caserta. Il ragazzo, dipendente di Rfi, iscritto alla Filt-Cgil, era impegnato negli interventi di manutenzione sulla linea ferroviaria quando improvvisamente si è accasciato al suolo. Sono in corso gli accertamenti e le indagini delle autorità competenti per chiarire quanto accaduto. Sull’episodio sono intervenute le segreterie Filt Cgil Campania e Caserta. “In questo momento di immenso dolore, nel pieno rispetto del... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia nel Casertano: operaio di 24 anni muore mentre è al lavoro

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Auto si ribalta, incastrati tra le lamiere: operaio perde la vita, ricoverato lamico

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Operaio 24enne morto in cantiere Rfi nel CasertanoUn operaio di 24 anni, Giancarlo Palomba, iscritto alla Filt-Cgil, è morto stanotte nel cantiere della stazione di Vairano-Caianello a Vairano Scalo, in provincia di Caserta. ilroma.net