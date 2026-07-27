Un ex campione di calcio è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre tornava a casa in moto. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, poco prima del tramonto. Secondo le prime testimonianze, l’uomo è morto sul luogo dell’incidente davanti alla moglie, che era con lui al momento. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita ufficialmente.

Il sole sta ormai iniziando a calare dopo una piacevole giornata trascorsa tra il profumo della salsedine e il relax delle spiagge, un momento di serenità da condividere in sella alla propria moto mentre si fa ritorno verso casa. La strada scorre lenta, scandita dal rumore sommesso del motore e dalla complicità di una coppia che si lascia alle spalle la spensieratezza delle ore estive. Poi, in una manciata di secondi, il buio del tunnel spezza la quiete. Un boato sordo, lo scontro improvviso e inaspettato con un altro veicolo, le lamiere che si accartocciano e due vite scaraventate sull’asfalto per decine di metri. Quella che doveva essere una semplice domenica di rientro si trasforma così in una tragedia immane, dove l’asfalto freddo diventa il teatro inatteso di un dolore indicibile e irreversibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia nel calcio italiano, l’ex campione coinvolto in un incidente: “Morto davanti alla moglie”

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