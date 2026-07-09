Un ex calciatore internazionale è morto improvvisamente durante una serata con amici vicino a un lago artificiale. La notizia ha sconvolto il mondo sportivo e la comunità locale. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo trascorreva del tempo in un’area attrezzata, senza ulteriori dettagli sulle cause. La morte improvvisa ha suscitato grande shock tra chi lo conosceva e tra gli appassionati di calcio. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso.

La morte improvvisa di un ex protagonista del calcio internazionale ha colpito il mondo sportivo e la comunità locale in cui era attivo da anni. L’episodio è avvenuto durante una serata trascorsa con alcuni amici in un’area attrezzata nei pressi di un lago artificiale. Le autorità hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire ogni aspetto dell’accaduto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe trascorso alcune ore con il gruppo tra momenti di convivialità e una sessione in sauna. Terminato il percorso benessere, avrebbe scelto di entrare nelle acque del bacino, senza poi riemergere. In un primo momento l’assenza non sarebbe stata notata; l’allarme sarebbe scattato solo dopo circa un’ora, facendo partire le ricerche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Siamo sotto choc”. Tragedia nel calcio, il campione morto in modo terribile davanti agli amici

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La Petite Absente - Téléfilm - Drame - Laëtitia LACROIX, Jean-Claude ADELIN & Olivier MARCHAL - JLA

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