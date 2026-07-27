Una bambina di due mesi è deceduta ieri all'ospedale 'SS. Trinita'' di Sora. La procura ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita domani sul suo corpo. L’inchiesta aperta mira a chiarire le cause del decesso.

AGI - Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo della bambina di due mesi deceduta ieri all'ospedale 'SS. Trinita'' di Sora. L'esame autoptico, disposto dalla procura della Repubblica di Cassino, rappresenta il primo atto dell'inchiesta aperta per fare piena luce sulle cause del decesso della piccola. L'arrivo della bambina. L'indagine è coordinata dal procuratore capo Carlo Fucci e affidata al pubblico ministero Chiara Fiorandelli, che, dopo il conferimento dell'incarico al medico legale, disporrà, unitamente alla Polizia di Stato, tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare il percorso assistenziale seguito dalla neonata. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tragedia all'ospedale di Sora, muore una bimba di due mesi. Disposta l'autopsia

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