Sora Una bimba di Balsorano muore a soli due mesi all’ospedale Santissima Trinità Indaga la Magistratura
Una bambina di due mesi di Balsorano è deceduta ieri pomeriggio presso l’ospedale “Santissima Trinità” di Sora. La magistratura ha avviato un’indagine per chiarire le cause della morte. La piccola era stata portata in ospedale per problemi di salute, ma le circostanze del decesso sono ancora da accertare. La procura ha disposto l’autopsia e sta raccogliendo eventuali testimonianze. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie locali.
Cronache Cittadine SORA BALSORANO – È morta nel pomeriggio di ieri, 26 Luglio, nell’Ospedale “Santissima Trinità” di Sora, una bambina di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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