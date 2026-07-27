Tragedia alla stazione di Monterotondo | uomo investito e ucciso da un treno linea FL1 sospesa

Un uomo è stato investito da un treno e ha perso la vita alla stazione di Monterotondo. L’incidente è avvenuto prima delle 9 di lunedì 27 luglio, portando alla sospensione immediata della linea FL1 Orte–Roma Fiumicino. La circolazione ferroviaria è rimasta ferma per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Mattinata drammatica alla stazione ferroviaria di Monterotondo, alle porte di Roma, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno. L’incidente si è verificato poco prima delle 9 di lunedì 27 luglio, causando l’immediata interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea FL1 Orte–Roma Fiumicino. Inutili i soccorsi. Secondo le prime informazioni, la vittima è stata travolta da un convoglio per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato fatale e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Ferroviaria del Compartimento Lazio, il magistrato di turno e la polizia mortuaria per gli accertamenti di rito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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