Traffico Roma del 27-07-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 27 luglio 2026, si sono riscontrate difficoltà di traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare a Roma. Un incidente ha causato incolonnamenti tra la Cassia bis e altre zone limitrofe, rallentando la circolazione sulla strada.

Luceverde Roma Bentrovati difficoltà lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare per un incidente ci sono incolonnamenti tra Cassia bis Veientana e Cassia code poi per traffico in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina più avanti per un incendio di accente la sede stradale è chiusa l'uscita di via Laurentina in direzione Trigoria su via Pontina Ci sono code per un mezzo pesante in panne tra pratica di Montedoro in direzione di Terracina incidente su via Cristoforo Colombo rallentamenti e code tra viale Gianluigi Bonelli via del risaro in questa direzione ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale cuore tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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