Traffico Roma del 27-07-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 27 luglio 2026, si registrano lavori di ricostruzione sul ponte della Storta a Roma. La circolazione è interessata da modifiche e possibili rallentamenti, secondo quanto comunicato dall’info mobilità. Le operazioni sono gestite da Roma servizi per la mobilità e luce verde, che forniscono aggiornamenti sullo stato del traffico nella zona. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi che coinvolgano i mezzi in transito.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità di lavori per la ricostruzione del ponte della Storta gli interventi prevedono il divieto di transito in via della Storta all'altezza di via Boccea il traffico con 3 linee del trasporto pubblico e deviato su via mezzenile da oggi nuovo orario per la ferrovia m mare che prolungherà il servizio sino alle 22:30 Quando partiranno le ultime corse dai capolinea finora le ultime corse erano alle 21 da giovedì 30 luglio al via i lavori per il rinnovo dei Binari tra ponte Matteotti e via Azuni il cantiere si svolgerà in due fasi fino al 2 agosto e poi la seconda fase dal 13 al 27 agosto fino al 12 agosto in via Azuni si circolerà a senso unico da Lungotevere a via Gianturco in direzione via Flaminia modifiche terze linee diurne e tre notturne https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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