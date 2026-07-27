Un ex ciclista statunitense ha definito Tadej Pogacar il più forte di sempre dopo il suo quinto successo al Tour de France. L’ex atleta ha affermato che Pogacar avrebbe battuto anche lui, sottolineando la sua superiorità. Il risultato del ciclista sloveno ha riacceso discussioni sulla posizione di Pogacar nella storia del ciclismo.

Dopo il quinto trionfo dello sloveno alla Grande Boucle, l’ex ciclista statunitense lo definisce il GOAT: “Avrebbe fatto a pezzi anche me”. Il quinto successo di Tadej Pogacar al Tour de France ha alimentato ulteriormente il dibattito sul posto occupato dallo sloveno nella storia del ciclismo. Tra coloro che lo considerano già il migliore di sempre c’è anche Lance Armstrong. Secondo Armstrong, la capacità del campione sloveno di essere competitivo su qualsiasi terreno lo rende un atleta senza precedenti. «Pogacar è il migliore di tutti i tempi. Può fare tutto, lo abbiamo visto fino a oggi», ha dichiarato Armstrong. L’ex ciclista ha sottolineato la versatilità dello sloveno, capace di imporsi in pianura, sul pavé e in montagna, oltre che nelle grandi corse a tappe e nelle classiche. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France, Armstrong incorona Pogacar: “È il migliore di tutti i tempi”

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Lance on Why Pogaar Just Cant Help Himself

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