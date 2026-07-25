Nella serata di domenica 26 luglio, Tadej Pogacar diventerà il quinto ciclista a vincere cinque Tour de France. Con questa vittoria, il ciclista sloveno eguaglierà il record di monumenti vinti e si unisce a un gruppo ristretto di leggenda del ciclismo. La conquista avviene in un’edizione in cui ha affrontato e superato avversari di alto livello, confermando la sua presenza tra i grandi del Giro.

Nella serata di domenica 26 luglio, Tadej Pogacar diventerà il quinto ciclista a vincere cinque Tour de France. Il fuoriclasse sloveno salirà sul gradino più alto del podio che verrà allestito nella cornice dei Campi Elisi a Parigi, alzerà al cielo uno dei trofei più ambiti nell’universo del pedale e si unirà a un gruppo di eletti assoluti, che non si allargava da addirittura trentuno anni. Dopo le gemme del 2020, 2021, 2024, 2025, il Campione del Mondo allargherà ulteriormente il proprio palmares e farà un altro passo nella leggenda di questo sport. Tadej Pogacar eguaglierà quattro monumenti assoluti: il francese Jacques Anquetil (1957,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar ha agganciato le leggende a cinque Tour de France: i monumenti eguagliati e la provocazione di Armstrong

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Tadej Pogacar Takes Revenge on Col de Pertus | Tour de France 2026 Stage 10

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