Torna Il Grande Sentiero | oltre 40 appuntamenti tra cinema libri e incontri per raccontare la montagna

È iniziato “Il Grande Sentiero”, un evento che si svolge a Bergamo con oltre quaranta appuntamenti. La manifestazione comprende proiezioni di film, presentazioni di libri, incontri con autori e registi, spettacoli, laboratori e attività sul territorio. Si tratta di un calendario ricco di iniziative dedicate alla montagna, distribuite in diverse location della città e delle zone limitrofe.

Bergamo. Più di quaranta appuntamenti tra proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri, incontri con autori e registi, spettacoli, laboratori ed esperienze sul territorio. Dal 20 agosto al 6 settembre torna Il Grande Sentiero, la rassegna itinerante organizzata da Lab80 che, giunta alla 18ª edizione, porta il cinema fuori dalle sale per raccontare il rapporto tra persone, ambiente e territori. Il festival attraverserà Bergamo e diversi luoghi simbolo del territorio – da Vedeseta a Carona, da Astino a Cornello dei Tasso, passando per Val Gerola, Bruntino, Gromo, Vilminore di Scalve e Malga Lunga – proponendo un percorso tra città, borghi storici, rifugi e spazi naturali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Grande Sentiero 2026 – Trailer

Notizie e thread social correlati

Cinema, montagna e sostenibilità: torna Il Grande Sentiero e cerca volontariDal 20 agosto al 6 settembre si svolge la rassegna itinerante “Il Grande Sentiero”, promossa da Laboratorio 80.

Scandicci Open City 2026: da giugno a settembre oltre 130 appuntamenti tra teatro, musica, cinema, danza, performance, arte e incontriDa giugno a settembre, si svolge l’Open City 2026 a Scandicci, con oltre 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, performance, arte e incontri.

Temi più discussi: Il Grande Sentiero - Lab80 - eventi; Inaugurato in Val di Sella il Sentiero della Responsabilità con il concerto straordinario Per Alcide; In val di Sella c'è il Sentiero della Responsabilità, un itinerario per valorizzare i luoghi di Alcide De Gasperi. La Sat: La montagna insegna a conoscere i limiti; In Regione Lombardia presentata la Grande Corsa sul Sentiero Roma.

Torna Il Grande Sentiero: oltre 40 appuntamenti tra cinema, libri e incontri per raccontare la montagnaDal 20 agosto al 6 settembre la 18ª edizione della rassegna itinerante di Lab80: film, spettacoli e laboratori tra Bergamo e le valli ... bergamonews.it

Il Grande Sentiero: 40 appuntamenti tra cinema, libri e montagnaDal 20 agosto al 6 settembre la rassegna di Lab 80 propone film, incontri, spettacoli e laboratori tra Bergamo, valli e rifugi. ecodibergamo.it

Ogni sentiero racconta una storia diversa reddit