Torna Il Grande Sentiero | oltre 40 appuntamenti tra cinema libri e incontri per raccontare la montagna

Da bergamonews.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziato “Il Grande Sentiero”, un evento che si svolge a Bergamo con oltre quaranta appuntamenti. La manifestazione comprende proiezioni di film, presentazioni di libri, incontri con autori e registi, spettacoli, laboratori e attività sul territorio. Si tratta di un calendario ricco di iniziative dedicate alla montagna, distribuite in diverse location della città e delle zone limitrofe.

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Bergamo. Più di quaranta appuntamenti tra proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri, incontri con autori e registi, spettacoli, laboratori ed esperienze sul territorio. Dal 20 agosto al 6 settembre torna Il Grande Sentiero, la rassegna itinerante organizzata da Lab80 che, giunta alla 18ª edizione, porta il cinema fuori dalle sale per raccontare il rapporto tra persone, ambiente e territori. Il festival attraverserà Bergamo e diversi luoghi simbolo del territorio – da Vedeseta a Carona, da Astino a Cornello dei Tasso, passando per Val Gerola, Bruntino, Gromo, Vilminore di Scalve e Malga Lunga – proponendo un percorso tra città, borghi storici, rifugi e spazi naturali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Il Grande Sentiero 2026 – Trailer

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