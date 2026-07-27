Tony Effe, noto trapper, e Giulia De Lellis sono in vacanza con la loro bambina, nata lo scorso ottobre. La coppia si trova in un resort di lusso, lontano dalla movida, dedicandosi a momenti di relax in famiglia. La bambina, chiamata Priscilla, accompagna i genitori nel soggiorno. La coppia ha condiviso alcune foto sui social durante il soggiorno.

Giulia De Lellis e Tony Effe si stanno godendo le prime vacanze da neogenitori, assieme alla loro Priscilla, nata lo scorso ottobre. L’influencer e il trapper si stanno concedendo un soggiorno all’insegna del relax e del lusso, rinunciando alla movida per una pausa in famiglia. Per restare vicini a casa hanno deciso di non lasciare l’Italia, puntando sulla Puglia e, in particolare, su Borgo Egnazia, esclusivo resort a cinque stelle immerso nella Valle d’Itria. News Il battesimo di Priscilla, figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis, con la benedizione del Papa La coppia ha festeggiato la piccola Priscilla nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ricevendo anche la benedizione di Papa Leon. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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© Gravidanzaonline.it - Tony Effe “papà dell’anno”, prima vacanza con Giulia De Lellis e Priscilla

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Auguri Tony Effe e Giulia de Lellis oggi è il battesimo della figlia auguri

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