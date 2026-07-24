Giulia De Lellis e Tony Effe in Puglia con Priscilla | la vacanza nel resort da quasi 3mila euro a notte

Giulia De Lellis, Tony Effe e Priscilla sono in vacanza in Puglia, ospiti di un resort che costa quasi 3.000 euro a notte. La scelta è caduta su Borgo Egnazia, noto per il suo stile ispirato alle masserie antiche. La coppia ha passato l’estate nella località pugliese, visitando e soggiornando nel resort di lusso.

Giulia De Lellis e Tony Effe sono in vacanza con Priscilla. Per il viaggio di famiglia dell'estate hanno puntato tutto sulla Puglia, per la precisione su Borgo Egnazia, un rinomato resort ispirato alle antiche masserie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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GIULIA DE LELLIS e TONY EFFE battezzano Priscilla

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