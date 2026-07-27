Tony Effe è il papà dell'anno | la sua baby bag è griffata e ha un biberon estraibile per Priscilla

Tony Effe si trova in Puglia con Giulia De Lellis e la figlia Priscilla. Sui social ha condiviso momenti della prima estate da genitore. La sua borsa griffata, di lusso, include un biberon estraibile. La presenza del biberon all’interno della bag è visibile nelle foto pubblicate. La borsa è stata mostrata mentre Effe si prende cura di Priscilla in diverse occasioni. La famiglia si gode le giornate di vacanza nel sud Italia.

Tony Effe è in Puglia con Giulia De Lellis e la figlia Priscilla e sui social ha documentato la sua prima estate da papà. In quanti sanno che la sua nuova borsa di lusso nasconde un biberon estraibile?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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TONY EFFE DISTURBATO DA GIULIA DE LELLIS DAL PARRUCCHIERE

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LO RICONOSCI? È #TonyEffe: il rapper è in vacanze in #Puglia con la compagna e la figlia. Eccolo sulla #bine al #mare! #borgoegnazia x.com

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