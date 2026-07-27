Dalla tarda serata di domenica, tutto si è ribaltato a causa del caso Fontbet, lasciando in sospeso l’annuncio di Andrea Pirlo come nuovo ct dell’Italia. Nel frattempo, salgono le quotazioni di Thiago Motta come possibile allenatore della nazionale. L’ex tecnico di Juventus e Bologna è ora al centro delle attenzioni, mentre l’ufficialità di Pirlo sembra essere sfumata. La situazione resta in evoluzione e nessuna decisione definitiva è stata ancora annunciata.

Roma, 27 luglio 2026 - Dovevano essere i giorni buoni a sugellare l'ufficialità di Andrea Pirlo come nuovo ct dell' Italia e invece, dalla tarda serata di domenica, tutto si è ribaltato per il caso Fontbet. La partnership commerciale tra l'eroe dei Mondiali 2006 e la discussa agenzia di scommesse russa ha sollevato prima un polverone, tra politica e mondo dello sport e all'interno di quest'ultimo, e poi rimesso in gioco tutta la questione, ben più complicata per i giochi di potere che toccano anche Paolo Maldini e Leonardo, in odore di dimissioni. Non solo Pirlo: rischia infatti di saltare l'intero asset del nuovo progetto plasmato per la rinascita della Nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Thiago Motta nuovo Ct dell’Italia, salgono le quotazioni per l’ex allenatore di Juve e Bologna

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