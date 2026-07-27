Le quote per la nomina di Thiago Motta come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana sono in aumento. La notizia arriva dopo che, inizialmente, si prevedeva l’annuncio di Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Tuttavia, nella serata di domenica, tutto è cambiato a causa di un caso legato a Fontbet. La situazione ha portato a una svolta nelle trattative, aprendo la strada a un possibile incarico per Motta.

Roma, 27 luglio 2026 - Dovevano essere i giorni buoni a sugellare l'ufficialità di Andrea Pirlo come nuovo ct dell' Italia e invece, dalla tarda serata di domenica, tutto si è ribaltato per il caso Fontbet. La partnership commerciale tra l'eroe dei Mondiali 2006 e la discussa agenzia di scommesse russa ha sollevato prima un polverone, tra politica e mondo dello sport e all'interno di quest'ultimo, e poi rimesso in gioco tutta la questione, ben più complicata per i giochi di potere che toccano anche Paolo Maldini e Leonardo, in odore di dimissioni. Non solo Pirlo: rischia infatti di saltare l'intero asset del nuovo progetto plasmato per la rinascita della Nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Thiago Motta nuovo Ct dell’Italia, salgono le quotazioni: la carta che salverebbe Maldini e Leonardo

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