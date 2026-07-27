L’Italia non intende affidare la guida della Nazionale a Thiago Motta, considerato un esperimento da evitare. Il focus è su concretezza e risultati immediati, senza ulteriori cambiamenti in panchina. La federazione ha infatti deciso di non procedere con questa scelta, preferendo opzioni più affidabili. La discussione sulla nomina di un nuovo CT resta aperta, ma al momento non ci sono piani di affidare il ruolo all’attuale tecnico della Nazionale.

Thiago Motta commissario tecnico della Nazionale italiano? No, grazie: l’Italia non può permettersi altri esperimenti. Thiago Motta commissario tecnico della Nazionale? No, grazie. L’idea può sembrare affascinante per chi cerca un profilo giovane, moderno, capace di portare idee nuove. Ma quando si parla di guidare una Nazionale, soprattutto una che deve ricostruire dalle fondamenta come l’Italia, servono criteri diversi: esperienza, malizia calcistica, capacità di gestione e un bagaglio tecnico consolidato. Tutte qualità che Motta, oggi, non possiede ancora in misura sufficiente. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il suo percorso recente lo dimostra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Thiago Motta ct della Nazionale? No, grazie! Basta esperimenti, servono concretezza e risultati immediati

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