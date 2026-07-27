Thiago Motta ct chi è il tecnico ora in corsa per la panchina azzurra

Da lapresse.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Thiago Motta è diventato il favorito per la panchina della Nazionale Italiana, con la quota che è scesa da 20,00 a 2,00 in poche ore. La candidatura si è rafforzata dopo la fine della trattativa con l'ex ct precedente. Secondo gli scommettitori, ora è il principale candidato per il ruolo di commissario tecnico. La scelta ufficiale non è ancora stata annunciata.

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Per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Italiana spunta anche Thiago Motta. Dopo la burrascosa chiusura con Andrea Pirlo, secondo gli esperti di Snai e Sisal – riporta Agipronews – in poche ore crolla da 20,00 a 2,00 la quota di Motta nuovo ct. Nonostante l’intervento del presidente della Figc Malagò, che intercettato sulla nomina dell’ex Juventus, non si è sbilanciato: “Non posso dire né sì né no”. Dietro a lui resiste, ancora al secondo posto in lavagna, Roberto Mancini, offerto a 4,00, mentre sembra tramontare – per l’ennesima volta – la pista Antonio Conte, passato dal 2,00 di questa mattina al 6,00 di oggi pomeriggio. Più staccata un altro emergente, figlio della ‘linea verde’ spinta dal duo Maldini-Leonardo, Raffaele Palladino ora visto come nuovo tecnico degli Azzurri a 7,50. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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