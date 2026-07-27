In vista delle riprese della Terza Categoria, si ipotizza un girone a sedici squadre con più affiliazioni. La squadra di Fiscaglia sostituirà la Massese, mentre il Frutteti potrebbe iscrivere una formazione under 21. Numerosi movimenti di mercato sono stati ufficializzati tra Seconda e Terza Categoria, in vista dei raduni post Ferragosto, con preparazioni in programma prima dell'inizio della nuova stagione.

Tante ufficialità di mercato tra Seconda e Terza Categoria, a meno di un mese dalle ripartenze su quasi tutti i campi: dopo Ferragosto, infatti, sono previsti i raduni in vista della nuova stagione. A Consandolo la sorpresa è rappresentata dal ritorno al calcio giocato di Cristian Tessarin, bomber della nostra provincia con più di 400 gol all’attivo, negli ultimi due anni traghettatore in panchina della Massese. "Tex" torna così calciatore a tutti gli effetti, e probabilmente gli verrà affidata una formazione giovanile. Con lui alla corte di mister Dirani anche Giacomo Felloni, centrocampista classe ’92 cresciuto nella Giacomense, e Paul Karikari, classe ’95 con un passato a Tresigallo, Frutteti e Ospitalese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza Categoria, molte novità in vista. Tra le ipotesi anche un girone a sedici, con più affiliazioni. Fiscaglia prende il posto della Massese. E il Frutteti potrebbe iscrivere una sua under 21

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