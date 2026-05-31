In Seconda e Terza Categoria si registrano diversi cambiamenti. La squadra di Formignana è in testa alla classifica, mentre Consandolo e Massese attraversano periodi di crisi e si trovano in posizioni di classifica difficili. Le partite più recenti hanno evidenziato queste variazioni, con alcune squadre che cercano di risalire la china. La situazione attuale mostra un panorama di competizione ancora aperto, con molte sfide in programma per le prossime settimane.

Tra Seconda e Terza bollono in pentola tantissime cose, a cominciare dalle situazioni delicate di Consandolo e Massese, su cui aleggia qualche nuvolone grigio. Nei prossimi giorni si capirà se le due società riusciranno a proseguire l’attività. In Seconda c’è aria di smobilitazione anche a Codifiume, mentre il Tresigallo ha affidato la panchina all’esordiente Patrick Pinotti, ma deve fare i conti con diverse partenze. Il Frutteti conferma quasi in toto la rosa che ha sfiorato i playoff quest’anno, mentre cominciano a muoversi anche le neopromosse Guarda e Arzenta, determinate a non recitare un ruolo da semplici comparse. In Terza voci sempre più insistenti sul ritorno di due piazze storiche come Ariano Ferrarese e Porto Garibaldi, ma anche il Voghenza – attualmente impegnato in Superlega Amatori – sta pensando al grande salto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In Seconda e Terza Categoria tante situazioni in evoluzione. Formignana regina, Consandolo e Massese in crisi

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Seconda Categoria | Torri Stimigliano - Velinia

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