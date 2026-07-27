Terrore in piscina | la teoria del complotto sul rame dell’élite

Diverse condivisioni su Instagram riportano un post-carosello riguardo alla teoria del complotto sul rame che prima sarebbe stato sufficiente a rendere l’ acqua sicura, mentre adesso si usa il cloro che invece sarebbe tossico. Il tutto ci verrebbe nascosto dalle «élite», per ragioni non meglio precisate. Per chi ha fretta. Il Contesto. Il post-carosello in oggetto contiene il seguente testo: Hanno tolto il rame dalle piscine e lo hanno sostituito con il cloro. Ma perché? Per tutto il 1900 le piscine erano rivestite di rame – un materiale naturale che possiede capacità naturali. Si sapeva che il rame è naturalmente antibatterico, il che significa che il rame purificava naturalmente l’acqua in cui le persone nuotavano senza bisogno di cloro, che è tossico. 🔗 Leggi su Open.online

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