Scaloni smonta la teoria del complotto | Eravamo a pezzi la Spagna è stata migliore dell'Argentina

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ct dell'Argentina ha dichiarato che la squadra era senza forze in finale e ha riconosciuto che la Spagna ha giocato meglio. Scaloni ha anche affermato che non ci sono teorie del complotto e ha riconosciuto il merito degli avversari. Ha aggiunto che l’Argentina era “a pezzi” durante l’incontro, senza cercare scuse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il CT dell'Argentina rende merito alla Spagna e non cerca scuse, anche se Scaloni ammette che l'Argentina era senza benzina in finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“La FIFA ha apparecchiato la vittoria dell’Argentina ai Mondiali”: la falla nella teoria del complottoDurante i Mondiali di calcio, sui social sono circolate accuse secondo cui la FIFA avrebbe manipolato il risultato finale per favorire l'Argentina.

Leggi anche: La folle scommessa di Drake sulla vittoria dell’Argentina ai Mondiali: la Spagna spera nella “maledizione”

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web