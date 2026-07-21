Scaloni smonta la teoria del complotto | Eravamo a pezzi la Spagna è stata migliore dell'Argentina
Il ct dell'Argentina ha dichiarato che la squadra era senza forze in finale e ha riconosciuto che la Spagna ha giocato meglio. Scaloni ha anche affermato che non ci sono teorie del complotto e ha riconosciuto il merito degli avversari. Ha aggiunto che l’Argentina era “a pezzi” durante l’incontro, senza cercare scuse.
Il CT dell'Argentina rende merito alla Spagna e non cerca scuse, anche se Scaloni ammette che l'Argentina era senza benzina in finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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