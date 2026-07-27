Un diciassettenne ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale all’Antella, in provincia di Firenze. Lo scontro è avvenuto tra il suo motorino e un autobus di linea. La vittima è deceduta sul posto. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Bagno a Ripoli (Firenze), 27 luglio 2026 – Tragedia della strada all’ Antella: ancora una giovane vita spezzata. Un diciassettenne è morto questa mattina nello scontro con un autobus di linea. Il giovane, E.V., era in sella al suo motorino quando, per motivi da verificare, si è schiantato frontalmente con il mezzo pubblico. Per lui non c’è stato niente da fare. Una scena agghiacciante, quella dell’incidente: il parabrezza del bus della linea 24 è totalmente distrutto dall’impatto, a testimoniare la violenza dell’urto. Sul posto sono intervenuti il 118, i mezzi di soccorso e i carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina su via Peruzzi, tra le frazioni di Osteria Nuova e Antella, sotto il Comune di Bagno a Ripoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terribile schianto col motorino contro un autobus, muore a 17 anni

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Viserba il bus si schianta contro l'auto dei Carabinieri

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