Dal 1° agosto al 6 settembre 2026 si svolgerà Terre in Festival, un evento di teatro diffuso nella Valtiberina. La manifestazione coinvolge diverse location della zona e presenta spettacoli di teatro portati in spazi pubblici e privati. L’obiettivo è promuovere l’incontro tra arte, comunità e territorio attraverso rappresentazioni teatrali distribuite sul territorio. La rassegna è organizzata dai Laboratori Permanenti, che continuano a sviluppare un progetto culturale di diffusione.

Arezzo, 27 luglio 2026 – Anche per il 2026 Laboratori Permanenti rinnova il proprio impegno nella costruzione di un progetto culturale diffuso, capace di mettere in relazione arte, territorio e comunità. Un percorso che negli anni è cresciuto attraverso il dialogo con amministrazioni, associazioni e cittadini, consolidando una rete di collaborazioni che ha reso la cultura uno strumento di incontro, partecipazione e valorizzazione della Valtiberina Toscana. TERRE IN FESTIVAL r appresenta l'espressione più significativa di questo lavoro: non soltanto una rassegna estiva di spettacoli ma un progetto culturale permanente che abita il territorio attraverso percorsi di formazione, residenze artistiche e occasioni di confronto, portando il teatro e le arti performative nei luoghi più significativi della vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terre in festival 2026, dal 1° agosto al 6 settembre un festival di teatro diffuso in Valtiberina

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