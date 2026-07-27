Terapia genica per l'emofilia B al Policlinico della Federico II | prima volta in Campania

Da fanpage.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 40 anni è stato sottoposto per la prima volta in Campania a una terapia genica per l’emofilia B presso il Policlinico della Federico II. La struttura ha dichiarato che si tratta di un passo importante, rappresentando più di un risultato medico. La procedura è stata eseguita con successo.

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Enrico, 40enne napoletano, è il primo sottoposto a questa terapia innovativa. Il nosocomio: "Non celebriamo soltanto un successo medico ma una nuova speranza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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