Azienda ospedaliera Federico II di Napoli prima terapia genica nel Sud Italia per il trattamento dell' emofilia B

È stata eseguita con successo la prima terapia genica per l'emofilia B nel Sud Italia, presso un'azienda ospedaliera universitaria a Napoli. La procedura è stata condotta su un paziente affetto dalla malattia, segnando un risultato pionieristico nella regione. La terapia, ancora in fase iniziale, mira a ridurre le emorragie e le infusioni di fattore VIII. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli clinici del trattamento o sui tempi di follow-up.

Svolta importante nel trattamento dell'emofilia B nel Sud Italia. Presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli è stata eseguita con successo la prima terapia genica per l'emofilia B in Campania. A livello mondiale, sono ancora pochissimi i centri che eseguono questo trattamento. In Italia, l'Aou Federico II è uno dei soli due centri in grado di offrirlo. La somministrazione è avvenuta lo scorso venerdì 24 luglio presso il Centro Hub per l'Emofilia e le Malattie Emorragiche Congenite, diretto da Matteo Di Minno. A beneficiarne, il primo paziente ritenuto idoneo: Enrico, 40 anni, napoletano. Enrico... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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Napoli, eseguita alla Federico II la prima terapia genica per l'emofilia B in Campania

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