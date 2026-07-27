Tennistavolo Serie A1 | lo spagnolo ha appena vinto lo scudetto Altro asso per Reggio | Rafael de las Heras

Lo spagnolo Rafael de las Heras ha vinto lo scudetto in serie A1 di tennistavolo. La società di Reggio Emilia ha annunciato l’ingaggio del giocatore, un mancino nato nel 1999, proveniente dalla Bagnolese, con cui ha conquistato il titolo nazionale di categoria. De las Heras si unisce a Mihai Razvan Bobocica, anch’egli nuovo acquisto della squadra reggiana, che la scorsa stagione ha ottenuto la promozione dalla serie A2.

Il TT Reggio Grissin Bon piazza un altro grande colpo in vista del campionato di Serie A1. La società cittadina, reduce dalla promozione dalla A2, ha ingaggiato lo spagnolo Rafael de las Heras, mancino classe 1999 reduce dallo scudetto conquistato coi mantovani della Bagnolese insieme a Mihai Razvan Bobocica, anch’esso neoacquisto reggiano. Già campione spagnolo assoluto nel 2024 e vincitore dello Spain Masters, il nuovo arrivato porta esperienza internazionale per guidare la neopromossa: "L’innesto di Rafael è un passaggio chiave per noi - dice il presidente Paolo Munarini - È un atleta giovane ma già vincente. Con lui, Bobocica, Monteiro e le conferme di Spelbus e Bisi abbiamo un gruppo competitivo per puntare ai playoff". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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