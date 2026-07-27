Dopo due mesi di pausa, il tennista ha annunciato di essere pronto al rientro, affermando di sentirsi bene e riposato sia mentalmente che fisicamente. Durante questo periodo ha trascorso più tempo con la famiglia e ha dedicato tempo al riposo. Ora si sta allenando nuovamente con intensità, dopo aver recuperato le energie necessarie per tornare in campo.

"In questi due mesi ho potuto vivere di più la mia famiglia. Ho avuto l'opportunità di far riposare mente e corpo, perché ne avevo bisogno, e poi sono tornato allenarmi bene". È disteso il volto di Lorenzo Musetti quando rievoca il periodo che l'ha tenuto ai box, un infortunio al retto femorale che dopo gli Internazionali BNL d'Italia l'ha costretto a saltare, tra le altre cose, sia il Roland Garros che Wimbledon. Ora, però, è pronto a tornare sul campo, a Washington, per il 'Mubadala DC Open', torneo di categoria ATP 500. "Washington è una città che mi era già piaciuta l'anno scorso, anche se in campo non era andata bene, con la sconfitta al secondo turno - ha raccontato nell'intervista prima del torneo all'ATP riportata da Supertennis -. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Tennis, Musetti: "Pronto al rientro, ora sto bene, riposato mente e corpo"

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