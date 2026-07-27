tennis francesca jones supera fiona ferro e fa il bis ai palermo ladies open

Francesca Jones ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo Palermo Ladies Open, battendo Fiona Ferro. La britannica, testa di serie numero uno e campionessa uscente, ha mantenuto il titolo sulla terra rossa del Country Time Club.

La Sicilia porta bene, benissimo a Francesca Jones. La britannica, testa di serie numero uno e campionessa uscente, ha conquistato per il secondo anno consecutivo i Palermo Ladies Open, confermandosi la regina della terra rossa del Country Time Club. In finale supera la francese Fiona Ferro con il punteggio di 6-0 4-6 7-6 (6) al termine di una battaglia durata due ore e 43 minuti, coronando una settimana perfetta e infilando il secondo titolo WTA 125 consecutivo dopo il successo conquistato appena sette giorni fa a Roma. Per la ventiquattrenne inglese, nata con una rara sindrome congenita che le ha lasciato otto dita tra mani e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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